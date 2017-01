Os milhões chineses têm atraído muitos jogadores, mas há quem opte pela competitividade europeia ao dinheiro asiático. É o caso do avançado polaco Robert Lewandowski, que terá recusado mudar-se para a China, onde teria à sua espera um salário que o tornaria no jogador mais bem pago do Mundo."Fomos contactados por um clube da Super Liga chinesa. Se aceitassemos, passaria a ganhar mais do que o Tévez. Não considerámos essa proposta oportuna, talvez no futuro... Se tivéssemos aceite, o seu salário seria superior a 40 milhões de euros anuais, o que seria superior ao do Tévez", confidenciou Cezary Kucharski, empresário do avançado."O Lewy rejeitou a proposta não só por ser mais jovem do que o Tévez, mas também porque quer continuar a jogar na Europa. Por essa razão, a transferência apenas foi uma hipótese, ainda que no futuro as coisas possam mudar", acrescentou o agente do polaco, de 28 anos, que tem contrato com o Bayern Munique até 2021.

Autor: Fábio Lima