Depois de uma passagem pelo futebol indiano, onde se sagradou campeão pelo Atlético Kokalta, o defesa central Henrique Sereno está de regresso à Europa, agora para atuar no Almería, conjunto da Segunda Liga espanhola (é o atual 19.º colocado) com o qual assinou até final da presente temporada.De referir que este se trata de um regresso do internacional português, agora com 31 anos, a Espanha, país no qual já atuou ao serviço do Valladolid, em 2010 e em 2012/13.

Autor: Fábio Lima