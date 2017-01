O Las Palmas está interessado em contar com Jesé, avançado que o PSG poderá emprestar à turma das Canárias - o antigo jogador do Real Madrid é natural de Las Palmas -, e a confirmação da saída de Sergio Araujo parece indicar que isso pode estar prestes a acontecer.O atacante argentino, que tem sido falado mais pelos problemas extra-futebol - foi apanhado a conduzir com álcool... duas vezes - do que pelo rendimento em campo - fez dois golos em 13 jogos esta época -, foi cedido ao AEK Atenas até final da corrente temporada. No clube grego, Sergio Araujo vai encontrar os portugueses André Simões e Hugo Almeida.