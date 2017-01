O jornal 'L’Équipe' avança esta sexta-feira que o Nantes se encontra a negociar com o Olympiacos o empréstimo, com opção de compra, de Pardo, jogador de 26 anos que Sérgio Conceição conhece bem da passagem pelo Sp. Braga, em 2014/15.O atacante colombiano não tem sido muito utilizado por Paulo Bento esta temporada e poderá juntar-se ao plantel do emblema francês já na próxima semana.

Autor: Aurélio de Macedo