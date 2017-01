Continuar a ler

Tudo depende do clube espanhol conseguir libertar uma das vagas para jogadores extracomunitários, atualmente ocupadas por Ganso, Kiyotake e Mariano. Os dois primeiros estão no mercado e podem ser negociados, o terceiro é considerado intocável pelo técnico argentino.



Certo é que o contrato do médio, de 23 anos, será válido por quatro temporadas. Caso não seja integrado no imediato no plantel sevilhano, o futebolista continuará cedido ao Rosário Central até junho de 2017.



E aí está o terceiro reforço de inverno do Sevilha. Após assegurar as contratações de Lenglet e Jovetic, o conjunto andaluz acaba de anunciar a contratação do interior direito argentino Walter Montoya, que atuava no Rosário CentralNão existem pormenores em relação aos valores envolvidos no negócio e desconhece-se se Montoya integra o plantel treinado por Jorge Sampaoli já em janeiro ou se muda para Sevilha apenas no início da próxima temporada.

Autor: João Lopes