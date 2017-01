O médio francês Steven N'Zonzi renovou por mais uma época com o Sevilha, ficando vinculado aos andaluzes até 30 de junho de 2020, anunciou esta terça-feira o clube espanhol."Com esta renovação, o clube reconhece as exibições excecionais do médio francês, sem dúvida um dos jogadores mais extraordinários de Espanha e da Europa", escreveu o Sevilha na sua página oficial na Internet.Depois de noticiado o interesse da Juventus e do Manchester City, o Sevilha decidiu renovar o vínculo com N'Zonzi, 'resgatado' em 2015 aos ingleses do Stoke City.

Autor: Lusa