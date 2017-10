Islam Slimani esteve mesmo a um passo de trocar o Leicester pelo Watford e reencontrar Marco Silva, técnico com quem trabalhou no Sporting, na temporada 2014/15. A notícia do interesse do treinador português no avançado chegou a fazer eco na imprensa inglesa, mas a confirmação chegou apenas agora e logo pelo próprio internacional argelino, em entrevista ao jornal ‘Le Buteur’.

"Tive uma conversa com Marco Silva, ele estava muito interessado em contratar-me e apresentou-me um projeto magnífico. Mas infelizmente não aconteceu. O Leicester queria que eu ficasse, os responsáveis do clube disseram que precisavam de mim. Mas isso é passado e agora só o meu futuro no Leicester interessa", revelou o jogador, de 29 anos, admitindo que se emociona sempre que vê bandeiras argelinas no estádio de Alvalade. "Os adeptos do Sporting são gratos. Não esquecem porque vivemos muitos momentos juntos. Eu sempre dei tudo por aquele clube e claro que fico muito feliz por saber que não se esquecem de mim. É um orgulho para mim e para o meu país ver as bandeiras no estádio, mesmo após a minha saída", frisou. Esta época, Slimani soma apenas dois golos em sete jogos realizados pelos foxes.