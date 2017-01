O avançado Leandro Ulloa está a sentir dificuldades no Leicester devido à forte concorrência, pelo que será com bons olhos que o treinador Claudio Rainieri vê a saída do jogador argentino de 30 anos. O Alavés, clube da liga espanhola, estará interessado na contratação, segundo avança o jornal 'DailyMail'.Islam Slimani, Ahmed Musa, Jamie Vardy e Shinji Okazaki são os jogadores que estão à frente de Ulloa no que toca a oportunidades em Leicester. A saída do ex-Brighton é algo que é visto como prioritário por todas as partes.O grande entrave à concretização do negócio será o valor exigido pelos campeões ingleses. Os 15 milhões de euros são proibitivos para a equipa espanhola, que tentará chegar a outro patamar de entendimento.