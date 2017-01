O Southampton, equipa em que atua o português Cédric Soares, não desiste de contratar Manolo Gabbiadini, avançado em evidência no Nápoles, de Itália. O 11.º classificado da Premier League, que já vira rejeitada uma primeira proposta para a compra do dianteiro de 25 anos, avança agora com um oferta de 16 milhões de euros, mais 4 milhões, em função da obtenção de determinados objetivos.A informação é avançada esta quarta-feira pelo site italiano 'Gianluca Dimarzio.com', o qual assegura que a decisão está agora nas mãos de Aurelio De Laurentiis, o presidente do vice-líder da Série A.

Autor: João Lopes