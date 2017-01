Continuar a ler

O Liverpool contratou Sakho, internacional francês de 27 anos, ao Paris Saint-Germain em 2013, num negócio registado por 19 milhões de euros. O valor de mercado atual do futebolista ascende a 12 milhões de euros. Todavia, os reds aceitam apenas um negócio a título definitivo, o que poderá dificultar a tarefa aos saints, uma vez que há mais clubes interessados no futebolista, o que inflacionará a verba pela qual se fará a transferência.O Liverpool contratou Sakho, internacional francês de 27 anos, ao Paris Saint-Germain em 2013, num negócio registado por 19 milhões de euros. O valor de mercado atual do futebolista ascende a 12 milhões de euros.

O Southampton elegeu Mamadou Sakho como sucessor ideal para José Fonte, internacional português que formalizou um pedido de transferência recentemente, de acordo com notícias em órgãos de comunicação social britânicos.O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, não conta com o defesa-central francês devido a questões disciplinares - mas também devido ao episódio de doping que envolveu o futebolista, apesar deste ter sido posteriormente ilibado pela UEFA.