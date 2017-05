Continuar a ler

"As equipas do Sunderland têm de ter uma identidade e os jogadores necessitam saber os seus deveres e responsabilidades, uns em relação aos outros. Também sei o que é trabalhar com jogadores de muitas culturas diferente, o que é importante no futebol moderno", argumenta o antigo jogador do Benfica, em declarações ao 'Evening Chronicle', chegando à única conclusão possível: "Claro que, se surgisse a possibilidade do treinar o Sunderland, eu estaria muito interessado".Detentor do 'FIFA Pro Licence', que lhe permite treinar qualquer equipa de topo europeu, o técnico, de 48 anos, tem desempenhado funções como treinador-adjunto no Helsingborg e colaborado com a federação da Suécia, na seleção de sub-21. Agora, quer dar um impulso importante na sua carreira e garante ter uma motivação muito especial."Joguei em clubes muito grandes na Europa e ganhei muitos troféus, mas o meu tempo em Sunderland está muito acima de todos eles", assegura Stefan Schwarz que concorre com Garry Monk, atual treinador do Leeds, Kevin Philips, antigo avançado do Sunderland, e Nigel Pearson, antigo treinador do Leicester, à vaga disponível no Stadium of Light