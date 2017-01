Continuar a ler

Segundo o 'Corriere de lo Sport', os novos donos do Inter Milão tinham o objetivo de levar o montenegrino para o 'seu' clube chinês, o Jiangsu Suning, mas confrontado com esta possibilidade, o avançado disse... não.



Jovetic, de 27 anos, quer continuar na Europa, onde já representou Fiorentina, Manchester City e Inter Milão, além, claro está, do Partizan Belgrado, clube no qual se formou. Segue-se o Sevilha. Segundo o 'Corriere de lo Sport', os novos donos do Inter Milão tinham o objetivo de levar o montenegrino para o 'seu' clube chinês, o Jiangsu Suning, mas confrontado com esta possibilidade, o avançado disse... não.Jovetic, de 27 anos, quer continuar na Europa, onde já representou Fiorentina, Manchester City e Inter Milão, além, claro está, do Partizan Belgrado, clube no qual se formou. Segue-se o Sevilha.

A imprensa italiana dá esta quinta-feira como certa a transferência de Stevan Jovetic do Inter Milão para o Sevilha. O avançado montenegrino chegará ao clube que conquistou as últimas três edições da Liga Europa por empréstimo, até final da temporada, com uma opção de compra que poderá tornar-se obrigatória, dependendo do número de encontros que o dianteiro vier a realizar.Longe de ser primeira opção no emblema milanês - participou em apenas 5 jogos, tendo realizado só 67 minutos -, Jovetic esteve prestes a regressar à Fiorentina, onde rubricou algumas das melhores temporadas da sua carreira, mas deverá mesmo rumar ao sul de Espanha.

Autor: João Lopes