O internacional espanhol Bojan Krkic vai jogar a segunda metade da temporada no Mainz, por empréstimo dos ingleses do Stoke City, anunciou este domingo o clube da liga alemã.Com 11 jogos efetuados esta temporada pelos potters, apenas seis como titular, Bojan, de 26 anos, vai representar o 6.º clube da carreira.Formado no Barcelona, Bojan deixou os catalães em 2011/12, para assinar pela Roma, seguindo-se passagens por Milan, Ajax e Stoke City, no qual estava desde 2014/15, depois dos potter pagarem 1,8 milhões de euros pela tramsferência.

Autor: Lusa