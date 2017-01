Continuar a ler

O experiente guarda-redes, que ganhou a Liga dos Campeões em 2007 com o AC Milan, atual quinto classificado da liga italiana, decidiu deixar o Cagliari, que está no 14.º lugar do campeonato, depois de ser contestado pelos adeptos. "O Milan comunica que adquiriu Marco Storari até 30 de junho de 2017 e que cedeu a título temporal, até ao mesmo dia, Gabriel ao Cagliari", conforme se lê no comunicado oficial publicado pela equipa italiana.O experiente guarda-redes, que ganhou a Liga dos Campeões em 2007 com o AC Milan, atual quinto classificado da liga italiana, decidiu deixar o Cagliari, que está no 14.º lugar do campeonato, depois de ser contestado pelos adeptos.

O Milan contratou o guarda-redes, de 40 anos, Marco Storari, que jogava no Cagliari, até 30 de junho de 2017 e será suplente do atual titular, Gianluigi Donnarumma, anunciou esta quarta-feira o clube italiano.O acordo que permitiu a Storari voltar ao Milan pela terceira vez, visto que já tinha jogado no clube em 2007 e na época de 2009/10, incluiu também o empréstimo do avançado brasileiro Gabriel Vasconcelos Ferreira para o Cagliari, com um contrato até ao final da temporada.

Autor: Lusa