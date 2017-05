Depois de passagens sem grande sucesso por Inter, Udinese e Panathinaikos, o técnico italiano Andrea Stramaccioni vai regressar ao ativo na próxima época ao comando o Sparta Praga.Com o campeonato da República Checa desta temporada ainda por terminar - a uma jornada do fim, o Sparta já tem garantido o 3.º lugar -, o treinador de 41 anos chegou a acordo com o clube, assinando um contrato de dois anos, com mais um de opção.Stramaccioni não treina desde que foi despedido do Panathinaikos a 1 de dezembro de 2016.