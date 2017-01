Luis Suárez tem contrato com o Barcelona até 2021, mas caso, no futuro, decida mudar-se para a Major League Soccer, ao que parece já tem uma escolhida equipa para prosseguir carreira. Pelo menos foi isso que revelou este fim de semana Nicolás Lodeiro, compatriota do jogador do Barcelona, numa conversa com os jornalistas norte-americanos."Tornou-se adepto dos Seattle Sounders desde que eu jogo lá. Creio que, se sucedesse, seria fantástico para mim jogar a seu lado. É uma questão de se dar o momento. O Lucho e eu já brincámos sobre isso e ele disse que já tem equipa para vir atuar na MLS caso surja a oportunidade", confidenciou Lodeiro, que atua na MLS desde o verão de 2016.

Autor: Fábio Lima