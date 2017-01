.@NSubotic4 ist ein verdienter Spieler. Borussia Dortmund hat ihm daher gestattet, mit einem anderen Klub in Verhandlungen zu treten. — Borussia Dortmund (@BVB) 26 de janeiro de 2017

Depois de ter sido uma peça fundamental no Borussia Dortmund, Neven Subotic perdeu preponderância nas últimas épocas devido às lesões que o afetaram. Perante este cenário, o internacional sérvio procura sair do vice-campeão alemão. O destino parece ser o empréstimo ao Colónia até final da época, avança a revista 'Sport Bild'.Esta transferência é vista como útil para ambas as partes, uma vez que permitirá a Subotic, 28 anos, que já tinha anunciado a, ter mais tempo de jogo e poder voltar a ganhar ritmo.O Borussia Dortmund já anunciou esta quinta-feira, através do Twitter, que permitirá ao defesa-central entrar em contactos com outros clubes, sendo que a transferência deve ser confirmada ainda esta semana.