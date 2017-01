O internacional islandês Sverrir Ingi Ingason, que jogava no Lokeren, da liga belga, chegou esta terça-feira ao Granada como o primeiro reforço do mercado de inverno do clube espanhol.A equipa andaluza confirmou que tem o contrato "praticamente acordado" com o defesa-central e acredita que o vai poder oficializar em breve, até porque o jogador já se encontra no complexo desportivo do Granada a assistir ao treino de preparação para o jogo de sábado contra o Espanhol.O Granada ficou com menos três jogadores no mercado de inverno e ainda não tinha contratado nenhum reforço, pelo que a incorporação do central nórdico será a primeira das quatro ou cinco que tinha previsto realizar.

Autor: Lusa