"Passou um par de anos desde que aqui estive - houve algumas mudanças - mas estou entusiasmado por voltar", assegurou o novo recruta do Swansea, em declarações reproduzidas na conta oficial do clube no 'twitter'.O outro reforço do emblema da 'Premier League' é o defesa sueco Martin Olsson, que deixa o Norwich, pelo qual realizou 20 jogos e marcou 1 golo, na presente temporada, para assinar um vínculo válido por dois anos e meio. A presença de Paul Clement no clube foi determinante na troca, como revela o defensor, de 28 anos, na conta oficial do Swansea no Twitter."Gosto da maneira dele treinar - é intensa - e mal posso esperar para começar a trabalhar com ele", confidenciou Martin Olsson, que contabiliza 146 jogo no principal escalão do futebol inglês, repartidos entre Blackburn Rovers e Norwich.De regresso ao Swansea está igualmente o avançado do clube, Marvin Emnes, que se encontrava emprestado ao Blackburn Rovers. O dianteiro, de 28 anos, apontou 3 golos em 20 partidas.