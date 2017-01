Após mais de dois anos sem qualquer oportunidade para mostrar serviço na equipa principal do RB Leipzig, o avançado Terrence Boyd acabou por mudar de ares e rumou esta terça-feira ao Darmstadt, clube que ocupa o último lugar da Bundesliga.Nascido na Alemanha mas internacional pelo Estados Unidos (15 jogos), Boyd assinou por uma época e meia, até junho de 2018, pela equipa onde alinha o guarda-redes português Daniel Heuer Fernandes. Na primeira metade desta temporada, o avançado de 25 anos alinhou pela equipa B do RB Leipzig, apontando cinco golos em nove jogos no 4.º escalão alemão.