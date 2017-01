Thiago Maia, talentoso médio do Santos, assumiu esta sexta-feira ter recebido e recusado uma proposta de 18 milhões de euros do Zenit de São Petersburgo. O clima russo acabou por ter um peso determinante na decisão do futebolista, de 19 anos, que só quer conquistar títulos pelo emblema brasileiro."Teve um proposta tentadora da Rússia, mas ainda não quero jogar na neve", atirou entre sorrisos o médio do Santos, apontando outras metas como objetivo "Todos os jogadores têm o sonho de chegar à seleção brasileira ou a um grande da Europa. A minha hora vai chegar e vocês vão saber. Tenho ainda muita coisa para fazer no Santos. Quero ser um Clodoaldo", ironizou Thiago Maia, numa alusão ao médio campeão do Mundo pelo Brasil, em 1970, que, entre 1966 e 1980 defendeu em exclusivo o emblema do Santos.

Autor: João Lopes