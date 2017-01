Contratado no início da temporada ao Benfica, a troco de 25 milhões de euros, Nico Gaitán tarda em afirmar-se no At. Madrid e, segundo informações proveniente de Inglaterra, o Tottenham estará interessado em assegurar a sua contratação a título de empréstimo. A notícia é adiantada pelo 'Daily Mirror', que dá conta do agrado de Gaitán peranta a possível saída para os spurs, já que em Inglaterra poderia ter mais chances de atuar do que aquelas que tem no Vicente Calderón.De resto, caso se mude para Inglaterra o ex-Benfica, o extremo irá continuar a ser orientado por um compatriota - atualmente é treinado por Diego Simeone -, já que nos spurs o técnico é o também argentino Mauricio Pochettino. Por outro lado, seria esta a chance para Gaitán atuar no campeonato inglês, uma possibilidade que por muitas vezes foi avançada enquanto era jogador do Benfica, na altura por ser pretendido pelo Manchester United.

Autor: Fábio Lima