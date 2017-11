Esta bomba de Eriksen gelou Dublin

Eriksen encheu o pé e fez um golo soberbo

Elemento em destaque no Tottenham e também na seleção da Dinamarca ( na terça-feira fez um hat trick na goleada à Irlanda ), Christian Eriksen é dos jogadores em melhor forma na atualidade e as suas exibições estão naturalmente a chamar as atenções dos grandes do futebol europeu. Um deles é o Barcelona, equipa que segundo o 'Mundo Deportivo' tem seguido atentamente as pisadas do futebolista nórdico, muito para lá do já badalado interesse em Dele Alli ou Harry Kane.Contudo, se quiserem efetivamente levar avante esse interesse, os catalães terão de abrir os cordões à bolsa e bater um recorde. "Se o Paris SG pagou 222 milhões de euros pelo Neymar, o Christian Eriksen custa 225 milhões!", disse Daniel Levy, presidente dos spurs, no verão, segundo revela o mesmo jornal, mantendo a postura que se sabe: de duro negociador.Lembre-se que na sua 'carreira' o presidente do Tottenham já conseguiu colocar, durante vários anos, a sua equipa como a detentora da transferência mais cara de sempre, quando negociou Gareth Bale para o Real Madrid a troco de 99 milhões de euros. De resto, caso vendam Eriksen, os spurs irão certamente garantir um lucro enorme, isto porque adquiriram o jogador, em 2008, pagando 'apenas' 13,5 milhões ao Odense.

Autor: Fábio Lima