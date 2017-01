Continuar a ler

A transferência do internacional holandês, de 22 anos, rondará os 17 milhões de euros mais bónus, segundo a imprensa britânica, um valor abaixo dos 30 milhões que os ingleses pagaram pelo extremo ao PSV em 2015.



A transferência para o Lyon do futebolista do Manchester United Memphis Depay está "bem encaminhada", disse esta quarta-feira o assessor de imprensa do clube francês.Pierre Bideau frisou, em declarações à agência noticiosa francesa France Presse, que não havia ainda "nada definitivo", embora a direção dos red devils tenha dito ao presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, que um acordo estava próximo.

Autor: Lusa