O treinador do Galatasaray, Jan Olde Riekerink, disse esta quarta-feira que gostaria de manter na equipa turca o avançado Lukas Podolski, cuja saída para a China está a ser noticiada pela comunicação social daquele país."Acreditei em Podolski desde o primeiro dia. É um jogador que sempre apreciei e espero que continue no clube", observou o treinador do Galatasaray, que contratou o internacional alemão em 2015 e no qual alinham os portugueses Josué e Bruma.Podolski marcou cinco golos no triunfo por 6-2 do Gala sobre o Erzincan, da terceira divisão, em jogo referente à Taça da Turquia, tornando-se apenas o quinto jogador na história do clube a cometer idêntica proeza e o primeiro nos últimos 17 anos.

Autor: Lusa