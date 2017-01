O Inter Milão anunciou esta terça-feira a chegada do defesa central australiano Trent Sainsbury, por empréstimo do Jiangsu Suning, da Superliga chinesa."O FC Internazionale anuncia ter chegado a acordo com o Jiangsu Suning para a contratação a título temporário de Trent Lucas Sainsbury. O defensor australiano, nascido em 1992, vai vestir de 'nerazzurr' até 30 de junho de 2017", lê-se no site do clube.O internacional australiano chegou ao emblema chinês proveniente dos holandeses do PEC Zwolle, em 2016.O Inter Milão, que conta com o português João Mário, ocupa o 4.º lugar da Liga italiana, com 42 pontos, menos 9 do que a Juventus.

Autor: Lusa