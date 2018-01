foi emprestado pelo Rennes aoaté ao final da temporada.também segue para o Levski.lamentou o regresso deo FC Porto. "Em finais de julho ninguém tinha interesse em ficar com o Gonçalo. Tivemos nós desde o início e sempre o dissemos. Na altura, o jogador não tinha colocação. Esta é uma situação que não é boa para nós, só ficamos felizes pelo Gonçalo e pela evolução e comportamento que teve", referiu.O mexicanovai jogar noaté final da temporada por empréstimo do FC Porto, confirmou esta terça-feira o clube da liga espanhola, que fica com opção de compra.assegurou a contratação do avançado ganês Paul Ayongo, de 21 anos, que joga no, no Campeonato de Portugal.O defesa central francês, proveniente do, foi oficializado como reforço doO passe custou 65 milhões de euros.está a finalizar um acordo para receberpor empréstimo, ficando com opção de compra no valor de 20 milhões de euros. Os testes médicos serão esta tarde.- Ocontactou opara perceber se os citizens estão disponíveis a negociar a transferência de- Oanunciou esta terça-feira a renovação de contrato comJoão Afonso está de regresso aodepois meia época no Córboda.- A comunicação social francesa adianta que a transferência dedoparaficou comprometida porque os gunners estavam totalmente embrenhados a ultimar os detalhes da contratação decom o Borussia Dortmundestá de regresso ao, depois do clube minhoto ter acordo o empréstimo do central até final da temporada com oanuncia ado médio francês, proveniente doreforça. O médio ex-Espanyol assinou hoje um contrato de duas épocas e meia.O jornal 'Mundo Deportivo' revela que o espanhol, do, será em breve anunciado noO futuro deparece longe de estar resolvido depois do treinador do Chelsea, Antonio Conte, ter vetado a sua contratação. A revista alemã 'Kicker' adianta agora que o Borussia Dortmund é o destino mais provável para o avançado do Arsenal, que assim acabaria por ser incluido no negócio com os gunners que prevê a transferência de Pierre Emerick-Aubameyang a troco de 63 milhões de euros.O 'As' diz queestá a um passo de deixar o Atlético Madrid e aponta quatro possibilidades para o argentino:O mercado encerra amanhã, mas ainda não está descartada a possibilidade de chegar mais um extremo aA prioridade era Raphinha mas dada a recusa do V. Guimarães em prescindir já do jogador – como, de resto, o técnico Pedro Martins deixou ontem bem claro –, o Sporting não desiste de reforçar a posição e vai continuar no terreno, até ao limite, a estudar outras oportunidades.- O West Ham terá oferecido cerca de 22 milhões por Schneiderlin.- Baba rahman, de 23 anos volta ao Schalke 04, cedido pelo Chelsea por época e meia.Ulloa saiu em 2014 para o Leicester por cerca de 10 milhões e agora volta ao Brighton, por empréstimo até final da época.- Deulofeu é associado ao Watford, que passou a ser orientado pelo espanhol Javi Gracía, após a saída de Marco Silva.- PSG e Tottenham já terão chegado a acordo para a transferência de Lucas Moura por 28 milhões de euros.- Sem espaço no Liverpool, Markovic - que passou pelo Benfica e Sporting - é apontado ao Swansea de Carlos Carvalhal.Bom dia. É já amanhã que o mercado de transferências encerra. Acompanhe aqui tudo ao pormenor.