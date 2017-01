Demba Ba, 31 anos, foi esta terça-feira confirmado como reforço do Besiktas. O internacional senegalês que partiu a perna durante um jogo no passado julho e que estava a representar o Shanghai Shenhua, da China, regressa assim a uma casa que bem conhece e onde alinhou na temporada de 2014/2015.O avançado que já representou o Chelsea, acabou por ser feliz na China antes de se lesionar, tendo apontado 14 golos em 18 jogos. A contratação foi anunciada no site oficial dos turcos.

Yuvana Hosgeldin Demba Bahttps:/t.co/gJHIPYgk0G#Besiktas pic.twitter.com/drBVXgDi1B