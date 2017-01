O jornal turco AMK Spor noticia, na sua edição desta quinta-feira, que o Fenerbahçe, atual 4.º classificado da SuperLig, apresentou uma proposta à Juventus, com o objetivo de receber o médio brasileiro Hernanes, por empréstimo, até final da temporada.A proposta do emblema de Istambul prevê ainda que, no final da época, o emblema de Istambul exerça o direito de opção sobre o futebolista, acionando uma cláusula no valor de 5 milhões de euros.A investida dos turcos surge na sequência da recusa do AC Milan a uma proposta para a compra do também médio uruguaio José Sosa. A proposta feita pelos turcos à Juventus é tentadora, tendo em conta a reduzida utilização de Hernanes na presente temporada (908 minutos), mas o emblema de Turim parece mais inclinado a 'despachar' o futebolista, de 31 anos, de forma definitiva já em janeiro.