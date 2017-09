O brasileiro Leonardo, antigo jogador e diretor desportivo do Paris Saint-Germain, foi esta quinta-feira anunciado como novo treinador do Antalyaspor, tendo assinado contrato válido por duas temporadas, anunciou em comunicado o clube turco."Depois de negociações com o técnico brasileiro Leonardo Nascimento de Araújo, foi alcançado um acordo para um contrato de dois anos", informou o comunicado publicado no site do Antalyaspor.O clube da primeira divisão da Turquia ocupa atualmente o 13º lugar do campeonato, estando a 10 pontos do líder Galatasaray, fruto de uma vitória, três empates e duas derrotas nas primeiras seis jornadas da temporada.Como técnico principal, Leonardo esteve ao comando dos rivais de Milão, tendo alcançado um terceiro lugar no campeonato italiano com o AC Milan (2009/2010) e substituído o espanhol Rafael Benítez no comando do Inter, em dezembro de 2010, acabando a época 2010/11 no segundo lugar da classificação.Enquanto jogador, Leonardo foi internacional brasileiro e venceu um Campeonato do Mundo em 1994, nos Estados Unidos, tendo começado a sua carreira de profissional no Flamengo e contabilizando passagens pelo São Paulo, Valência, Kashima Antlers, PSG e AC Milan, equipa na qual terminou a carreira, em 2002/2003.

Autor: Lusa