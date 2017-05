Continuar a ler

Por trás da decisão está ainda o sentimento de que não é um futebolista desejado, depois de uma temporada na qual sofreu 48 golos em 38 jogos, e a determinação em não se remeter à condição de segunda escolha face à presença de De Gea no plantel.

Assim, os representantes de Navas iniciaram negociações com o PSG e terão chegado a acordo com os franceses que, por seu turno, se disponibilizam a pagar 40 milhões de euros ao Real Madrid pela transferência. O guarda-redes terá à sua espera um salário que duplica o que aufere atualmente.



A nova onda de rumores em torno do interesse do Real Madrid na contratação de David de Gea ao Manchester United levou Keylor Navas a optar por sair do clube merengue no final da temporada, avança o jornal espanhol 'Diario Gol' revelando que o guarda-redes comunicou a decisão às pessoas mais próximas e a Cristiano Ronaldo, no final do jogo com o Sevilha. O seu destino será o Paris Saint-Germain (PSG).O internacional costa-riquenho viveu uma situação insólita e desmoralizadora no verão de 2015, quando o Real Madrid o incluiu nas negociações com Manchester United por David de Gea - operação que fracassaria em cima do fecho do mercado de transferências devido a uma questão administrativa -, que não quer ver repetida.