Continuar a ler

No decorrer do mercado de inverno, italianos e espanhóis não foram além dos cinco milhões de euros pelo futebolista de 20 anos, que tem passaporte sérvio e poderá vir a reforçar um setor ao qual também tem vindo a ser apontado o central sueco do Benfica Victor Lindelöf - já existirá um acordo para a transferência, no valor de 45 milhões de euros, de acordo com notícias na comunicação social britânica e italiana, algo que é recordado nestes relatos.Além do estreante Eric Bailly, Mourinho já constituiu duplas de centrais recorrendo a Daley Blind, Chris Smalling, Marcos Rojo e Phil Jones, mostrando, direta ou indiretamente, alguma insatisfação com as produções de Blind, Smalling e Rojo, o que poderá indiciar que estará recetivo a deixar sair algum destes futebolistas caso surjam propostas nesse sentido.No próximo verão, o Manchester United voltará certamente a ser um dos grandes protagonistas do mercado, depois de ter investido 185 milhões de euros em apenas três futebolistas - só o médio-centro Paul Pogba (Juventus) custou 105 milhões, seguindo-se Henrikh Mkhitaryan (Borussia Dortmund), por 42 milhões, e o defesa-central Eric Bailly (Villarreal), por 38 milhões -, no arranque para a atual temporada.Antoine Griezmann (Atlético Madrid) e Tiemoué Bakayoko (Monaco) são outros nomes que têm vindo a ser insistentemente apontados ao Manchester United, como peças fulcrais na reformulação do plantel que está a ser liderada por José Mourinho e poderá representar um investimento de mil milhões de libras (1.169.023.117 euros) até 2022, caso o José Mourinho aceite a proposta que a administração se estará a preparar para apresentar, como avançou o jornal 'The Sun' no passado domingo