O internacional uruguaio, de 31 anos, assumiu que as lesões condicionaram a sua trajetória no clube argentino, onde jogou 34 encontros e marcou apenas três golos em dois anos e meio.



"Tive muitas lesões, não pude demonstrar o meu verdadeiro nível. Foi o ano com mais lesões da minha carreira. São coisas que acontecem, não posso ir abaixo por isso. Sei que quando tive oportunidade de jogar não defraudei", defendeu Cristian 'Cebola' Rodríguez.



O uruguaio Cristian Rodríguez, que na quarta-feira rescindiu o contrato com os argentinos do Independiente, anunciou esta quinta-feira que vai cumprir o sonho de regressar ao Peñarol, clube onde iniciou a carreira."Saio do Independiente com uma sensação amarga. Vim para ser campeão e não consegui. Não sei como os adeptos me vão recordar. Agora cumpro o meu sonho de voltar ao Peñarol", disse o antigo jogador de FC Porto e Benfica ao canal argentino TyC Sports.