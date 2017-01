Continuar a ler

Para que a operação seja oficializada falta apenas o entendimento entre a Juventus, detentora do passe, e o West Ham, clube que recebeu o jogador por empréstimo na primeira metade desta temporada.



Valencia e Juventus já chegaram a acordo para a transferência de Simone Zaza rumo ao clube espanhol, segundo noticia esta sexta-feira o jornal 'Super Deporte'.O diretor desportivo do emblema che tinha viajado para Turim no sentido de fechar o empréstimo do jogador e o negócio está agora alinhavado. Zaza vai viajar para Espanha por empréstimo até ao final da temporada e uma opção de compra obrigatória no valor de 16 milhões de euros ficará em 'stand by', sendo apenas acionada caso o avançado realize um determinado número de jogos pelo novo clube.

Autor: Luís Miroto Simões