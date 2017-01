Zaza já era um objetivo de Cesare Prandelli, treinador que acabou por deixar o Mestalla. O jogador marcou oito golos na temporada passada pelos campeões italianos, mas rumou à Premier League por empréstimo e ainda não conseguiu faturar esta época.

O Valencia está em Itália a negociar com a Juventus o empréstimo do avançado Simone Zaza, jogador de 25 anos que esteve emprestado durante a primeira metada da época ao West Ham.O jornal 'Super Deporte' noticia que o diretor desportivo do clube che, Jesús García Pitarch, viajou para Turim no sentido de fechar a contratação do atacante. O maior entrave, segundo a mesma fonte, é a exigência dos italianos em incluir no acordo uma cláusula de compra obrigatória a ser exercida no final da época, algo que o Valencia não quer.

Autor: Luís Miroto Simões