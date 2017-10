O jornal 'Superdeporte' adianta este domingo que o Valencia terá recusado no verão uma oferta do Manchester City pelo avançado Rodrigo, proposta essa que poderia render aos che uma verba superior a 35 milhões de euros, ainda que o valor revelado inclua também um montante dependente de objetivos.Segundo o jornal valenciano, o City oferecia como verba fixa qualquer coisa como 20 milhões de euros, dando os restantes 15 milhões em objetivos, repartidos pelo número de jogos e golos, assim como pela conquista de troféus coletivos. Escreve o 'Superdeporte' que o acordo não contém "cláusulas estranhas", numa clara alusão à transferência de André Gomes, que numa das alíneas tem previsto o pagamento de uma verba caso o médio ganhe a Bola de Ouro.Ora, tendo pago há três anos 30 milhões de euros ao Benfica pelo avançado espanhol, de 24 anos, o Valencia decidiu que não era hora de dar o sim a esta proposta, numa decisão que terá sido tomada em conjunto entre treinador e direção. Rodrigo, refira-se, está a viver um arranque de temporada de bom nível, com quatro golos em sete encontros, que já lhe permitiu ser chamado de novo à seleção espanhola.

Autor: Fábio Lima