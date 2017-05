O Valencia anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com o jovem avançado Carlos Soler para a renovação do contrato que une as duas partes, ficando o mesmo agora válido até final da temporada 2020/21. Soler, de 20 anos, é visto como uma das maiores promessas che, mas também do futebol espanhol, um estatuto que acaba por justificar a cláusula de rescisão que ficou fixada no seu vínculo, de 80 milhões de euros.Soler, refira-se, tem até ao momento 22 encontros disputados na Liga espanhola, nos quais apontou três golos.

Autor: Fábio Lima