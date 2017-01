Um dos destaques da época em França tem sido Valère Germáin, o avançado do Monaco, de Leonardo Jardim, conta já com 30 jogos e 9 golos apontados, números que não têm passado despercebidos ao mercado europeu.Segundo avança o 'L'Équipe', o Southampton, clube onde alinham José Fonte e Cedric Soares, tem demonstrado muito interesse em levar o francês de 26 anos.O contrato de Germain termina no fim da presente temporada, sendo que já é livre de se comprometer com outro clube a custo zero.