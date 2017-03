Continuar a ler

Donato Di Campli, representante de Verratti, terá assim de ir para o terreno para avaliar propostas, mas também para convencer Nasser Al Khalaifi, presidente do PSG, a abrir espaço à saída de um jogador que renovou contrato em agosto do ano passado, comprometendo-se até junho de 2021.



Di Campli, recorde-se, disse no início da semana que espera que um "pedido de desculpas" ao jogador, tendo assegurado que a informação tornada pública pelo "L'Équipe" é "uma loucura absoluta, uma pura invenção", admitindo que está a ser estudada uma ação em tribunal.



O jornal espanhol 'Sport' escreve que Marco Verratti informou o seu representante de que estará disposto a analisar propostas. A decisão do médio do Paris Saint-Germain (PSG) prende-se com a onda de críticas que surgiu após o 'L'Équipe' ter noticiado que esteve presente numa, nas vésperas do jogo da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões frente ao Barcelona, a 8 de março ().Caso a situação atual não se altere, a saída do PSG será a solução, precisamente com o Barcelona de braços abertos, disposto a receber o internacional italiano, num processo no qual enfrentará a forte concorrência de Inter Milão mas, sobretudo, de Bayern Munique e Manchester United, onde é apontado a pedido do treinador José Mourinho, segundo notícias na comunicação social inglesa.

