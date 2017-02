Continuar a ler

Os elogios de Verratti não se ficaram por aqui. "Continua [o Barcelona] a ser a melhor equipa do mundo. Têm três dos cinco melhores jogadores nos avançados. Messi, Neymar e Iniesta inventam uma jogada num segundo", sublinhou o jogador que



Por fim, sentiu-se elogiado por ser comparado a Xavi e voltou a falar do adversário da próxima terça-feira na Champions. "É um prazer ser comparado com o Xavi. Também é um orgulho que uma equipa como o Barcelona pense em ti, é algo que te obriga a trabalhar mais. Porém, só penso no presente e não no futuro", concluiu. Os elogios de Verratti não se ficaram por aqui. "Continua [o Barcelona] a ser a melhor equipa do mundo. Têm três dos cinco melhores jogadores nos avançados. Messi, Neymar e Iniesta inventam uma jogada num segundo", sublinhou o jogador que chegou ao PSG em 2012 proveniente do Pescara.Por fim, sentiu-se elogiado por ser comparado a Xavi e voltou a falar do adversário da próxima terça-feira na Champions. "É um prazer ser comparado com o Xavi. Também é um orgulho que uma equipa como o Barcelona pense em ti, é algo que te obriga a trabalhar mais. Porém, só penso no presente e não no futuro", concluiu.

As qualidades de Marco Verratti são cada vez mais reconhecidas. O criativo do PSG é agora um dos jogadores mais pretendidos do mundo e a lista de interessados não pára de crescer. Depois do interesse do Inter e da Juventus , foi a vez do Barcelona demonstrar vontade em contratar o internacional italiano que, em conversa com o jornal ‘AS’ no fim do encontro frente ao Bordéus , não descartou a mudança."Ainda que este seja um projeto fantástico e me sinta em casa, no Barça qualquer um queria jogar", respondeu quando questionado sobre a possibilidade de se mudar para a Catalunha.