Victor Ibarbo arrisca-se a entrar para a história do futebol mundial como o jogador que mais clubes representou no menor período de tempo. Para tal, basta que se confirmem as notícias que chegam de Itália e apontam no sentido do avançado colombiano voltar a trocar o Cagliari pelo Sagan Tosu, do Japão, país onde o mercado ainda não fechou.E voltar a trocar porquê? Porque foi precisamente na Sicília que começou, em fevereiro de 2014, a longa jornada do dianteiro, de 26 anos. Do Cagliari para a Roma, da Roma para o Watford, do Watford para Atlético Nacional, do Atlético Nacional para o Panathinaikos e, finalmente, do Panathinaikos para o Cagliari. Segue-se o Japão e o Sagan Tosu, treinado pelo técnico Massimo Ficcadenti, que o orientou em Itália, no clube insular.Internacional colombiano em 15 ocasiões, Ibarbo chegou a Itália em 2011, para representar o Cagliari. Na sua melhor época na Europa, marcou 6 golos em 37 jogos.

Autor: João Lopes