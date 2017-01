Continuar a ler

O clube inglês procura satisfazer a vontade do treinador Antonio Conte, que trabalhou com o médio na Juventus entre 2011 e 2014, quando deixou o clube de Turim para assumir o cargo de selecionador de Itália.







"Há muito tempo que o Chelsea acompanha a carreira de Vidal. É um dos reforços pretendidos por Conte e a administração concorda", avançou um assessor do Chelsea, não identificado, em declarações ao diário chileno, que dá ainda conta de contactos entre o treinador dos blues e o futebolista, os quais se intensificaram nas últimas semanas.



A transferência de Vidal da Juventus para o Bayern Munique ficou registada por 37 milhões de euros, três milhões abaixo do valor de mercado atual do futebolista de 29 anos.







Agora nos blues, Conte insiste na contratação do internacional chileno e esta determinação, traduzida em contactos, terá levado mesmo o Bayern Munique a fixar o valor pelo qual a transferência poderá ser concretizada: 70 milhões de dólares (mais de 65,21 milhões de euros).

O chileno Arturo Vidal transferiu-se para o Bayern Munique em julho de 2015 mas o ano e meio que passou nos bávaros de pouco acrescentou aos quatro em que esteve ao serviço do Bayer Leverkusen no que toca à aprendizagem da língua alemã.Por isso, é com natural estranheza que o jornal 'El Mercurio' noticia que o médio está a aprender inglês... Porquê? Será devido ao interesse do Chelsea na sua contratação.