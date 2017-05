Vinícius Júnior, jovem promessa do Flamengo já assegurado pelo Real Madrid a troco de 45 milhões de euros, só se apresentará na capital espanhola para vestir a camisola do clube merengue em 2019, informou oem comunicado oficial.Vinícius, de 16 anos,para que, em 2018 quando atingisse a maioridade, pudesse transferir-se para o campeão espanhol. Agora, os meregues irão contratar o atleta em 2018 e emprestá-lo à sua atual equipa por mais uma temporada. Ainda assim, mantiveram em aberto a possibilidade de o poder recrutar antes do prazo agora estipulado.