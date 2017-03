Veja por que Vinícius Júnior pode iniciar uma guerra entre Real Madrid e Barcelona

Vinícius Júnior tem sido o grande destaque da seleção brasileira de sub-17 que está a disputar o campeonato sul-americano da categoria no Equador. Melhor marcador da prova, com cinco golos, o avançado, de 16 anos, do Flamengo é cobiçado por Real Madrid e Barcelona, que parecem dispostos a ir até às últimas consequências para assegurarem o dianteiro o mais depressa possível.A 'guerra' entre os dois clubes está bem patente na imprensa espanhola desta quinta-feira, que vai ao ponto de comparar o jovem talento a Neymar Júnior, por atuar pela esquerda, ou a referir-se a ele como um daqueles futebolistas que aparecem a cada 20 anos. Estas é, aliás, uma das frases que o jornal 'Marca' atribui a um dos muitos observadores do Real Madrid que se encontram no Equador e que encaram o futebolista como "um jogador diferente, com todos os ingredientes para converter-se em referência do futebol mundial".As informações que chegam ao Santiago Bernabéu apontam todas no mesmo sentido: "a necesidade de assegurar-se a contratação, que nunca poderia ser fechada até ao verão de 2018, momento em que completará os 18 anos". Mais a norte, na Catalunha, o objetivo é o mesmo, como escreve o 'Sport', que até já conhece as preferências de Vinícius Júnior."As preferências do dianteiro de 16 anos do Flamengo parecem, a cada hora que passa, mais claras. E são que Vinícius prefere o 'azulgrana', sobretudo porque é no Barça que joga o futebolista que mais admira no mundo. E este não é outro que não Neymar", assegura o diário catalão, que publica mesmo uma troca de mensagens na rede social 'twitter' entre os dois futebolistas.Tanto a 'Marca' como o 'Sport' admitem que este é um negócio que poderá ser difícil de concretizar, quer pelo Real Madrid quer pelo Barcelona, uma vez que, apesar de ter apenas 16 anos, Vinícius Júnior tem contrato profissional com o Flamengo, contrato no qual consta uma clásula de rescisão de 30 milhões de euros.

Autor: João Lopes