Está a caminho do Real Madrid, mas as suas referências estão no... Barcelona

Vinícius Jr, de 16 anos, prolongou o seu vínculo com o Flamengo apenas para, quando atingir a maioridade, ser vendido aoque já tem acordo verbal com o clube brasileiro.O jogador, que foi promovido à equipa principal brasileira na presente temporada, tinha contrato até 2019 e tem agora uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros que representa um aumento de 15 milhões em relação à anterior e o valor que os blancos irão pagar pela jovem promessa. No entanto, o Flamengo não divulgou o período da extensão do novo contrato.Assim, em julho de 2018, quando já tiver completado os 18 anos, Vinicius será transferido para o Real Madrid que irá ainda decidir se empresta o atleta por uma temporada ou não dependendo das suas exibições nos próximos meses já ao serviço da equipa sénior do Flamengo.