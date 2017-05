Walter Mazzarri vai deixar o comando técnico do Watford no final da temporada, confirmou esta quarta-feira o clube britânico em comunicado."Agradecemos a Walter e à sua equipa técnica o contributo que deram ao Watford neste último ano", pode lê-se na nota divulgada.O técnico italiano, de 55 anos, chegou ao clube no início da época. Atualmente, e a uma jornada do final da Premier League, o Watford ocupa a 16.ª posição , tendo garantido já a permanência no escalão principal do futebol inglês.

Autor: Marta Correia Azevedo