Contudo, o médio, de 23 anos, pode ficar mais seis meses no Rosario Central, uma vez que o conjunto andaluz não tem nenhuma vaga para jogadores extracomunitários disponível, que poderá ser libertada com uma eventual saída do brasileiro Paulo Henrique Ganso ou do japonês Hiroshi Kiyotake.



"O montante da transferência tem variáveis caso Walter continue ou não nos próximos seis meses. É por essa razão que os valores serão comunicados apenas quando esta situação for esclarecida pelo clube espanhol nos próximos dias", refere o clube argentino.



O argentino Walter Montoya vai transferir-se do Rosario Central para o Sevilha, anunciaram este sábado os dois clubes, que não revelaram a data da incorporação do médio no conjunto espanhol."O jogador vai assinar um contrato de quatro anos e meia, até 30 de junho de 2021", lê-se num comunicado do Sevilha, segunda classificado da Liga espanhola.

Autor: Lusa