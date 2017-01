O defesa direito equatoriano Juan Carlos Paredes vai jogar até ao final da temporada nos gregos do Olympiacos, treinados por Paulo Bento, por empréstimo do Watford, do segundo escalão do futebol inglês.A cedência do jogador, que também já passou pelo Granada, foi anunciada pelos dois clubes nos respetivos sites oficiais, sendo que o Watford deu conta de que os hexacampeões gregos ficam com opção de compra no final da temporada.O Olympiacos, que lidera a Liga grega, com 15 pontos de avanço sobre o Panionios, conta no seu plantel com os lusos Diogo Figueiras e André Martins.

Autor: Lusa