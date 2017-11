Ainda em busca de um técnico para suceder a Ronald Koeman, o Everton terá feito uma abordagem concreta junto do Watford no sentido de garantir o português Marco Silva. Contudo, segundo o 'The Independent', esse contacto oficial dos toffees acabou por conduzir a uma nega por parte dos hornets, que não estão dispostos a libertar o treinador português.De acordo com a mesma publicação, Marco Silva estaria interessado em discutir termos com o Everton, mas apenas caso ambas as equipas chegassem previamente a um acordo. Um entendimento que, ao que parece, não foi atingido e que muito dificilmente se irá concretizar. É que Marco Silva não tem qualquer cláusula de rescisão no seu contrato, uma situação que obriga o Everton a avançar com uma proposta irrecusável caso queira efetivamente 'roubar' o português aos hornets.Ora, enquanto não se define esta situação, o conjunto de Goodison Park continuará a ser comandado pelo técnico interino David Unsworth. Quanto ao Watford, atual nono colocado da Premier League, espera manter Marco Silva até final da próxima temporada, conforme está patente no contrato entre as duas partes.

Autor: Fábio Lima