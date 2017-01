Continuar a ler

O médio defensivo de 27 anos, internacional por Inglaterra, tem contrato com o Hull até junho de 2018 e o seu valor de mercado ronda os cinco milhões de euros, pelo que a proposta do WBA poderá ser considerada pela administração do clube que contratou Marco Silva com o objetovo de evitar a despromoção.O treinador português pretenderá contar com futebolistas de confiança e o Hull necessitará de vender para depois contratar.